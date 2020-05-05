مسؤول صحي إيطالي: تحركات الناس الكثيرة تشعرني بالقلق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب مسؤول صحي إيطالي عن القلق إزاء التحركات للكثيرة للناس في أنحاء البلاد، بعد أن بدأت أمس المرحلة الثانية لحالة الطوارئ الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وفي تصريحات لصحيفة (ميسّاجّيرو) الإيطالية الثلاثاء، أضاف مدير قسم الأمراض المعدية في المعهد العالي للصحة (ISS)، جانّي ريتسا، “إننا نبدأ دائمًا استنادا لعنصر أساسي واحد، وهو أن الحالات الإيجابية التي تظهر اليوم في البيانات تعود إلى بضعة أسابيع مضت”.

وأشار ريتسا الى أن “المشكلة هي فهم ما يحدث الآن، فلتعزيز هذه النتائج، علينا توخي الحذر كثيراً”. لكن “أنا قلق جدًا لسببين، فهناك تأثير حركة السكان التي قد تنطوي على حد أدنى من المخاطر”، حيث “عشنا حتى الآن في ناقوس زجاجي، وكان انتقال الفيروس يقتصر على داخل الأسرة أو هياكل مثل دور العجزة”، والسبب الثاني، هو “خشيتي من تأثير النشوة”.

وتساءل المسؤول الصحي عن “ما هو تصور الناس؟ هل هم مستعدون للحفاظ على سلوك آمن يمتد من التباعد إلى غسل اليدين المتكرر وارتداء الأقنعة؟”، لكن “إن ظن الناس بدلاً من ذلك بأنهم نجوا من الخطر نهائياً، فهذه مشكلة”.

وأكد مدير قسم الأمراض المعدية أن “الخطر لم يبتعد، والفيروس يتربص بنا دائما”، مشددا على “وجوب أن نكون حذرين وتدريجيين في الانتعاش”، كما أن “هناك ما يجب أن يفعله قطاع الصحة العامة من إجراءات”.

أما بشأن السفر من الشمال إلى الجنوب، فقد حذّر ريتسا من الأمر، قائلا “إنه يقلقني وآمل ألا يكون نزوحاً كتابياً”، في إشارة الى خروج اليهود من مصر وفق الكتاب المقدس. وذكر أن “حكام مقاطعات الجنوب قد طلبوا حجراً منزلياً للعائدين”. وأردف “آمل أن يسود المنطق والمسؤولية والرغبة في عدم تعريض أحد أفراد الأسرة للخطر”.

كما أثار المسؤول في المعهد العالي للصحة الإنتباه الى “استخدام وسائل النقل العام”، قائلا إن “من يمكنه الاستمرار بالعمل عن بعد فليتابع ذلك، إنه مثمر تمامًا. وخلص إلى القول: “لا يمكنني أن أكون متفائلاً طالما كان الفيروس موجوداً ولا يوجد لقاح ضده”.