كونتي: لا مفر من التحقق من مسؤولية محتملة للصين بأزمة كورونا ولكن ليس الآن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي أن التأكد من أي مستوى من المسؤولية المحتملة للصين بشأن ادارة أزمة فيروس كورونا سيكون “أمرا لا مفر منه” في وقت لاحق، الا أنه اعتبر أن الوقت الراهن يتطلب “تعاونا دوليا” من أجل القضاء على الجائحة.

وكان كونتي يجيب، خلال مقابلة صحفية اليوم الثلاثاء، على سؤال فيما اذا كان الرئيس الامريكي دونالد ترامب محقا بتوجيه اصابع الاتهام الى السلطات في بكين بالتسبب في تفشي الفيروس على المستوى العالمي.

وقال رئيس الوزراء الايطالي، التي تتمتع حكومته بعلاقات جيدة مع بكين، “في الوقت المناسب وبمجرد الحصول على جميع المعلومات الضرورية، سيكون من المحتم التأكد من أي مسؤولية محتملة في إدارة الوباء وتأثيرها على حالة الطوارئ الحالية على الصعيد الدولي”.

وأردف كونتي “في الوقت الراهن، نعتبر تشجيع التعاون الدولي أولوية”، والذي يعتبر “أداة أساسية لهزيمة الفيروس وحماية الصحة العالمية”. وقال “إيطاليا تؤمن بشدة بإمكانية التعاون هذه وهي مستعدة لتقديم مساهمتها، كما نفعل بالفعل في إطار التحالف العالمي ضد قيروس كورونا، ونحن نعتزم بالتأكيد بذل قصارى جهدنا في هذا الصدد خلال رئاستنا المقبلة لمجموعة العشرين”.