الاتحاد الأوروبي يقر حزمة 3 مليارات يورو لمساعدة الدول المجاورة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعطى سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الضوء الأخضر لاقتراح المفوضية بتحريك حزمة مالية بقيمة 3 مليار يورو مخصصة لتقديم مساعدات لعشر دول مجاورة في مواجهة تفشي وباء كوفيد 19.

وترى المؤسسات الأوروبية أن من واجبها اظهار التضامن مع الدول المرشحة للانضمام والدول الشريكة وذلك لمواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد 19 العالمية.

هذا وسيتم تقديم هذه المعونات على شكل قروض بشروط ميسرة.

ويتعلق الأمر بعشر دول منها الأردن وتونس، حيث سيخصص للأولى مبلغ 200 مليون يورو والثانية 600 مليون.

أما باقي المبالغ، فستخصص لكل من ألبانيا، البوسنة والهرسك، جورجيا، كوسوفو، مولدافيا، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية وأوكرانيا، حيث “ستوضع أجزاء من هذه الأموال بتصرف الدول المذكورة حسب خصوصية كل دولة ومدى تأثرها بالوباء”، وفق مصدر مطلع.

ومن المفترض أن توفر هذه القروض السيولة المطلوبة للدول للتزود بالاحتياجات الضرورية التي ازدادت بسبب تفشي الوباء، وأن تساعد في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

هذا وستتمكن الدول من الحصول على حاجتها من هذه الأموال خلال الأشهر ال12 القادمة، على أن يتم سدادها في مدة أقصاها 15 عاماً، وسيتم ابرام الاتفاقيات اللازمة بين المفوضية وكل دولة على حدة وذلك بعد الحصول على موافقة البرلمان الأوروبي، وفق المصدر نفسه.