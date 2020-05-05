كونتي، ردا على تحذيرات امريكية بشأن موسكو وبكين: سياستنا الخارجية لم تتغير

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أعاد رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي التشديد على أن “خط السياسة الخارجية للحكومة الايطالية اليوم مطابق لخط الأمس”، وذلك في رد على ما صدر من تحذيرات على لسان وزير الدفاع الامريكي مارك إسبر، خلال مقابلة أمس مع صحيفة (لا ستامبا) بشأن المساحة الممنوحة من روما لبكين وموسكو.

وقال كونتي لنفس الصحيفة “في وقت الضرورة القصوى، طلبت ايطاليا المساعدة من العديد من البلدان وحصلت عليها. وكان من بين هذه الدول الصين وروسيا. لقد أدرنا هذه المساعدة بشفافية تامة تجاه الرأي العام الايطالي وتجاه حلفائنا”.

وأضاف كونتي “ما يمكنني قوله هو أنه من بين المساعدات التي تلقيناها، أود أن أذكر مذكرة دعم محدد لإيطاليا موقعة من الرئيس ترامب بقيمة 100 مليون دولار، أعلنها الرئيس الأمريكي عشية مكالمة هاتفية معي ودية ومطولة”.

وقال “لا أريد الحديث حول النظرة الجيوسياسة المحتملة للدول المقدمة للدعم ، بل تلك التي تلقته، أي نحن: أستطيع أن أؤكد أن خط سياستنا الخارجية اليوم مطابق لخط الأمس”.