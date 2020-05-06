دي مايو: الصين شريك لكن قيم الناتو هي ما نتمسك به

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إن “الصين شريك” لإيطاليا، لكن “قيمنا هي قيم حلف شمال الأطلسي”، وبالتالي “فإن مركز ثقلنا لا يتغير”.

وأضاف الوزير دي مايو في مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) الأربعاء، أن “إيطاليا تفكر بعقلها”، مبينا أن “السياسة لا علاقة لها بالمساعدات التي تم الحصول عليها لإدارة حالة الطوارئ”، الناجمة عن تفشي وباء كوفيد 19 “والتي أودت بحياة كثير من الأشخاص”.

وإزاء فرضية تحضير فيروس كورونا في مختبر صيني، قال دي مايو: “نشاطر واشنطن مخاوفها”، لكنه أعرب عن الإعتقاد بأن “الشيء الأكثر حكمة في هذه الظروف هو الاعتماد على العلم”.

علاوة على ذلك، فقد أبدى الوزير اقتناعه بأن “هذا النقاش حول أصل الفيروس لا ينبغي أن يكون هدفه النهائي متمثلاً بتحديد الجاني”، بل “فهم كيفية تجهيز أنفسنا في المستقبل لمواجهة تهديد مختلف، مثل الوباء المستشري”.

وذكر دي مايو أن “مسألة الشفافية أمر أساسي، وبشكل خاص في مجال العلاقات الدولية”، موضحا أنه منذ بداية الأزمة الصحية “أكدت لجميع محاوري الأجانب أن إيطاليا ستتصرف بأقصى قدر من الشفافية. ونحن نفعل ذلك”.

وبشأن العلاقات مع الصين، رأى رئيس الدبلوماسية الإيطالية أنه “لا يمكن حشر كل شيء في كل مرة في إطار الصدام بين الشرق والغرب”، بينما “يجب مراعاة المصلحة الوطنية دائمًا”، مما “يعني أن لدينا قيماً نستند إليها، كالقيم الأوروبية الأطلسية”. مؤكدا أنه “ليس من قبيل المصادفة أن إيطاليا كانت ولا تزال تشارك بحزم في الناتو وفي الاتحاد الأوروبي”.

وخلص دي مايو الى القول إن الصين “تمثل مصلحة استراتيجية بين الشركاء”، مذكراً بأن “الصين تربطها علاقات تجارية وثيقة جدًا مع فرنسا وألمانيا أيضًا”.