البابا يتلقى رسائل تذمر من العمال المستغَلين في قطاع الزراعة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال البابا فرنسيس إنه تلقى رسائل تذمر كثيرة من قبل العمال الذين يتم استغلالهم في مجال العمل بالقطاع الزراعي في إيطاليا.

وفي ختام لقاء الأربعاء المفتوح، الذي يقام حالياً عبر الفيديو إثر حالة طوارئ تفشي فيروس كورونا، وجّه البابا نداء قال فيه: “وصلتني بمناسبة الأوّل من أيار/مايو رسائل عديدة حول عالم العمل ومشاكله، وقد تأثرتُ بشكل خاص بمشاكل عمال الزراعة، ومن بينهم العديد من المهاجرين الذين يعملون في الريف الإيطالي”.

وذكر بيرغوليو أنه “للأسف، غالبًا ما يتم استغلالهم بقسوة”، واستدرك: “صحيح أن الأزمة الحالية تؤثر على الجميع، ولكن ينبغي احترام كرامة الأشخاص على الدوام”. واختتم بالقول “لذلك أتبنّى نداء هؤلاء العمال وجميع العمال المستغلَّين. وأدعو لكي نجعل الأزمة مناسبة لنعيد إلى المحور كرامة الإنسان والعمل”.