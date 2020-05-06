أخصائي وبائيات إيطالي: لا يمكن إثبات فعالية علاج البلازما ضد كوفيد 19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد أخصائي وبائيات إيطالي أن العلاج بالبلازما يجب أن يخضع للتجربة، وعلينا النظر إلى البيانات الخاصة بفعاليته”.

وأضاف أخصائي الوبائيات بجامعة بيزا والمنسق العلمي لفريق عمل مقاطعة پوليا (جنوب) لحالة طوارئ كوفيد 19، بييرلويجي لوبالكو، في تصريحات إذاعية الأربعاء، “لا يجب علينا أن نبتهج فرحاً، لأن العلاج بالبلازما لا يمكن عرضه بموضوعية على أنه دواء لكل داء”، مستشهدا بمثال دواء البانسيا الإغريقي.

وذكر لوبالكو أن “الأمر يتعلق بعلاج يمكن تطبيقه على عدد محدود من المرضى لأنه مرتبط بجهات مانحة، ولا يناسب إلا نوعاً معيناً من المرضى”. وأكد أن “لا يوجد علاج (لكوفيد 19) سوى الأساليب العلاجية التي يتم تطبيقها خلال المراحل المختلفة”، للعدوى.

وفيما يتعلق باللقاح، ذكر الأكاديمي أنه “تم تحديد توقيت التجربة. يجب ألا نسرع بحماس. لن نرى اللقاح في الصيدلية هذا العام. إذا كنا محظوظين، ربما في النصف الأول من العام المقبل، قد نجد شركات تبدأ في إنتاجه”.