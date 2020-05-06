المفوضية الأوروبية تؤكد على دور المهاجرين في التعافي الاقتصادي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت المفوضية الأوروبية على ضرورة العمل على جذب المهاجرين الاقتصاديين إلى أوروبا، بما يتماشى مع احتياجات دولها المتغيرة.

يأتي هذا الموقف في وقت يبحث فيه الجهاز التنفيذي الأوروبي كيفية تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني وقطاع الاستثمارات وأرباب العمل لتسريع عملية التعافي الاقتصادي بعد تفشي وباء كوفيد 19.

ويرى الأوروبيون أن تأمين اندماج أكبر لليد العاملة المهاجرة الموجودة أو القادمة إلى الاتحاد الأوربي بات أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث أعلنت المفوضة مكلفة الشؤون الداخلية “الاستعداد للتعاون مع الجميع لتحقيق الهدف ولكن الطريق لا زالت طويلة” .

وأشارت يلفا يوهانسن أن مسألة تعزيز اندماج ودعم حضور اليد العاملة المهاجرة في سوق العمل الأوروبية ستكون نقطة رئيسية من نقاط الميثاق القادم للهجرة واللجوء، والذي يُنتظر أن تصدره بروكسل قريباً.

في هذا السياق، أكدت المسؤولة الأوروبية أن أزمة كوفيد 19 كشفت أهمية الدور الذي لعبه العمال المهاجرين في مساعدة أوروبا على تخطي المرحلة.

يذكر أن أعداداً كبيرة من المهاجرين والمنحدرين من أصول مهاجرة يعملون في القطاعات الصحية والزراعية والغذائية في أوروبا، وهي القطاعات التي أمنت الاحتياجات الضرورية للأوروبيين أثناء الحظر.

هذا وتشدد المفوضية على ضرورة الموائمة بين احتياجات السوق الأوروبية ومهارات العمالة القادمة من الخارج.

وتؤكد المفوضية أن ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي الجديد سيصدر قريباً، مشيرة إلى أن “التأجيل” نتج عن التحديات التي فرضها تفشي وباء كوفيد 19 على المؤسسات والدول الأعضاء في التكتل الموحد.