بلجيكا: كورونا يتسبب بوفاة 8339 شخصاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلن المركز الوطني للأزمات في بلجيكا أن وباء كوفيد 19 قد تسبب في وفاة 110 شخصاً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع اجمالي عدد الضحايا إلى 8339 شخصاً.

وأوضح المتحدث باسم المركز البروفيسور ايف فان لا تيم، في مؤتمره الصحفي اليوم أن معدلات المقبولين في المشافي تواصل انخفاضها تدريجياً، إذ لا يزال 2849 من المصابين بالوباء يعالجون فيها منهم 646 في وحدات العناية المركزة.

ويلاحظ المركز ارتفاع أعداد من يغادرون المشافي يومياً مقارنة بمن يدخلون إليها بسبب إصابتهم بأعراض حادة لكوفيد 19، حيث “تم قبول 116 شخصاً خلال 24 ساعة في مختلف مشافي البلاد، في الوقت الذي غادرها 290 شخصاً”، وفق فان لا تيم.

ونوه المتحدث باسم المركز بأهمية انطلاق عمليات تتبع المصابين في البلاد بالتوازي مع بدء إجراءات رفع الحظر تدريجياً.

وألمح إلى أن دراسات حديثة أشارت إلى إمكانية ارتباط الإسهال بالإصابة بكوفيد 19، داعياً المواطنين للانتباه لهذه الناحية.