برلماني إيطالي: تنظيم وضع المهاجرين ضمان للأمن والشرعية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

وصف برلماني يساري إيطالي تنظيم العمل في مجالي الزراعة والعمل المنزلي بـ”القرارً الضروري لكرامة العمل وأمنه”، في وقت يشتد فيه الجدل السياسي حول تطبيع أوضاع المهاجرين غير النظاميين العاملين في مجال الزراعة.

وأضاف عضو مجلس النواب من الحزب الديمقراطي ووزير الزراعة السابق ماوريتسيو مارتينا في تصريحات لصحيفة (إل مانيفيستو) الأربعاء، أن “قانون تنظيم شؤون العمال الزراعيين، أعطى بعد سنوات من الجمود، إشارة قوية”، مبينا أن “قانونا ما يسهم بإبراز وتنظيم أوضاع هؤلاء الأشخاص، ضروري بالنسبة لهم ولإيطاليا نفسها”.

وتابع مارتينا: “أنا مقتنع بأن المواطنين يفهمون أهمية إخراج آلاف الأشخاص من منطقة الظل الخطيرة المرتبطة بالعمل غير الشرعي لإيصالهم إلى بر الأمان، والعمل في ظل القواعد والشرعية”.

وأشار القيادي في الحزب الديمقراطي، أن زعيمي حزب أخوة إيطاليا جورجا “ميلوني و(الرابطة ماتيو) سالفيني اسطوانة مشروخة، وعلينا ألا نتبعهم على طريق الإيديولوجية التي يفضلونها، تلك التي تؤجج النيران”.

وشدد مارتينا على أن هذا القانون “يصب في المصلحة الوطنية، من أجل مساعدة آلاف الأعمال الزراعية، ولدعم سلاسل التوريد الأساسية وآلاف الأسر”، لذلك “يجب علينا القيام بعمل يقوم على الإخلاص والشفافية في القواعد”. واختتم بالقول “إنها معركة حضارات”.

من جانبه، قال ماتيو سالفيني، في تصريحات متلفزة، بشأن تطبيع شؤون العاملين الزراعيين المقترح من قبل وزيرة الزراعة تيزيرا بيلانوفا، “والتي تهدد بتقديم استقالتها أيضًا في الوقت الحالي”، إن “هناك طرق أخرى لدعم القطاع الزراعي، فقواعد العمل المؤقت تفرض هذه الوظيفة على العاطلين عن العمل ممن يُصرف لهم دخل المواطنة”.

وأضاف سالفيني، “لا أعرف لماذا تجهد الحكومة حقًا لتطبيع أوضاع المهاجرين”. واختتم بالقول “من الواضح أن حزب الرابطة كان وسيبقى معارضاً لهذا المقترح، لأنه سيكون جائزة لعدم الشرعية”.