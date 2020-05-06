الرئاسة الفلسطينية: تصريحات السفير الأمريكي عن الضم مرفوضة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – قالت الرئاسة الفلسطينية إن تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، والتي قال فيها إن الضم هو قرار إسرائيلي، هي تصريحات “مرفوضة وكاذبة” لأن قرار الضم قائم على “صفقة القرن” والخرائط الأميركية.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة في بيان “لا حق لإسرائيل وأميركا، ولا شرعية لأي خطوات تخالف القانون والشرعية الدولية”.

واضاف “الشعب الفلسطيني سيحبط كل المؤامرات ولن يسمح بتمرير مثل هذه الخطوة دون خطوات حاسمة في وجه خطة الإعلان عن الضم، وفق ما أكده الرئيس محمود عباس في كلمته أمام قمة دول عدم الانحياز، بأن جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع إسرائيل وأميركا ستكون لاغية إذا اعلنت إسرائيل ذلك”.

وحمل أبو ردينة “الإدارة الأميركية وإسرائيل التبعات المترتبة على ذلك في حال تنفيذ قرار الضم”.

كما أدانت الرئاسة قرار وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت بالإعلان عن بناء 1200 وحدة استيطانية في “غوش عصيون” جنوبي الضفة الغربية.

واعتبرت القرار “اعتداء صارخاً ومرفوضاً من قبل الشعب الفلسطيني وعلى الشرعية الدولية”.