عالمة فيروسات: التكييف ناقل لفيروس كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكدت استاذة علم الفيروسات بجامعة فلوريدا الامريكية، ايلاريا كابوا، امكانية انتقال فيروس كورونا عبر الهواء المكيف.

ونوهت كابوا، التي تحمل الجنسية الايطالية، في تصريحات لاحدى قنوات التلفزة المحلية، بانه “كل عام تصبح مراكز التسوق الكبرى ملجأ لكبار السن الذين ليس لديهم تكييف في المنازل. سيكون من المناسب التفكير فيما يمكن أن يحدث هذا الصيف، لأننا نعلم أن الهواء المكيف يمكن أن ينقل الفيروس”.

وبشأن الجدل الراهن حول ادارة الصين للازمة وما تردد عن تسرب الفيروس من مختبر في مدينة ووهان، بؤرة تفشي وباء كوفيد 19، قالت “أنا على قناعة بأن الفيروس طبيعي. إذا كان فيروسًا صنع في المختبر، فسيتم اكتشافه بالتأكيد”. وأردفت “إذا كان فيروسًا تم تطويره، فأنا لا أعرف الى أين سينتهي بنا العالم. لكنها فرضية أستبعدها على أي حال”.