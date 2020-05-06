ايطاليا: 369 وفاة جديدة بكورونا ورقم قياسي للمتعافين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- اشارت بيانات هيئة الدفاع المدني الايطالية الصادرة مساء اليوم الاربعاء الى تماثل أكثر من ثمانية آلاف شخص للشفاء من فيروس كورونا المستجد في يوم واحد وهو رقم يسجل لأول مرة، مما يعادل انخفاضا صافيا في عدد الأشخاص الإيجابيين حاليًا،

ولكن الوفيات ارتفعت مرة أخرى حيث تم تسجيل 369 حالة وفاة في الـ24 ساعة الأخيرة، 222 منها في اقليم لومبارديا، المنطقة الاكثر تضررا من الجائحة.

وبالحصيلة المعلنة اليوم يرتفع إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الجائحة بالبلاد في 21 شباط/فبراير الماضي، الى 29684 حالة وفاة. كما يرتفع عدد المتعافين الى 93245 ، بعد انضم اليهم 8014 متعاف جديد (أمس تم الإعلان عن شفاء 2352 شخص).

وتشير بيانات نشرة الدفاع المدني إلى انخفاض عدد الأشخاص بالمستشفيات، حيث لا يزال 15 ألفا و769 شخص يتلقون العلاج فيها (501 أقل مقارنة بالامس)، و1333 شخصًا في وحدات العناية المركزة اليوم (94 أقل من أمس).

ويبلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس، بما فيهم الموتى والمتعافون، 214457 شخص.