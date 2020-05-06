الامم المتحدة: كورونا تعمق أوجه عدم المساواة التي يعاني منها ذوو الإعاقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- حذر الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأربعاء من تعميق أوجه عدم المساواة التي يعاني منها مليار شخص من ذوي الإعاقة في العالم بسبب جائحة كوفيد-19.

ووفقاً لغوتيريش، فإن احتمال حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على فرص التعليم والرعاية الصحية والدخل، أو المشاركة في مجتمعاتهم، حتى في الظروف العادية أقل من فئات المجتمع الأخرى، كما أنهم أكثر عرضة للعيش في حالة فقر، ويعانون من معدلات أعلى من العنف والإهمال وسوء المعاملة.

ويرى الأمين العام للأمم المتحدة أن “الجائحة تعمق أوجه التفاوت هذه – وتولد تهديدات جديدة”.

وقال غوتيريش إن الأشخاص ذوي الإعاقة هم من بين أكثر الفئات تضررا. فهم يواجهون نقصا في المعلومات المتعلقة بالصحة العامة، وعوائق كبيرة للقيام بتدابير النظافة الأساسية، ومرافق صحية يتعذر الوصول إليها. وأضاف: “إذا ما أصيبوا بكوفيد-19، فمن المرجح أن يصاب الكثيرون منهم بحالات صحية قاسية قد تؤدي إلى الوفاة”.

وحسب موجز السياسات المعني بذوي الإعاقة ومرض فيروس كورونا الذي أصدره الأمين العام للأمم المتحدة، تتراوح نسبة الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في دور الرعاية – حيث ترتفع أعداد كبار السن من ذوي الإعاقة – بين 19 في المائة ورقم مذهل يبلغ 72 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة – خاصة النساء والفتيات – نسبة أكبر من خطر العنف المنزلي الذي تصاعد خلال الجائحة.