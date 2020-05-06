كونتي يلمح الى امكانية تسريع فتح محلات البيع بالتجزئة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- ألمح رئيس الوزراء جوزيبي كونتي الى امكانية فتح منافذ البيع بالتجزئة والتجارية في وقت قريب، وذلك بعد يومين من بدء المرحلة الثانية لطوارئ كوفيد-19 والتي تشمل رفعا جزئيا وتدريجيا لحالة الاغلاق.

وقال كونتي، خلال لقاء مع مسؤولي شركات تجارية وصغار رجال الاعمال، “ليس هناك إرادة من الحكومة لمواصلة هذا الإغلاق”. وأضاف “إذا كانت هناك إمكانية لاستباق بعض التواريخ ، فيمكننا تقييم فتح المزيد من الانشطة”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن خطة وزير الصحة ومع المعلومات التي تجمعها الأقاليم والسلطات المحلية وترسل يوميا الى الحكومة في روما، “تتوفر لدينا شروط وضع خطة تسمح لنا بالسيطرة على المنحنى الوبائي، ليس على المستوى الوطني فحسب بل على مناطق جغرافية محدودة”.