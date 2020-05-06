وليامز تعلن استعداد الامم المتحدة لاستئناف المفاوضات بين الفرقاء الليبيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ستيفاني وليامز عن استعداد البعثة لاستئناف المسار السياسي الليبي – الليبي بناءً على مخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن رقم (2510)، “بلقاء عبر الاتصال المرئي إذا لزم الأمر”.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بين وليامز ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، لاستعراض “التطورات الأخيرة في ليبيا بما فيها بيانه الإيجابي الأخير الذي دعا فيه جميع الأطراف السياسية لضرورة الإسراع في استئناف الحوار السياسي برعاية بعثة الأمم المتحدة “، حسبما افادت البعثة في بيان.



واعتبرت الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة أن “هذه المبادرة ومبادرات إيجابية أخرى، والتي تم الإعلان عنها مؤخرًا، تخلق زخماً يمكن أن يبنى عليه من أجل وقف القتال وإعادة إحياء عملية سياسية شاملة”

كما “جددت مناشدتها لجميع الأطراف بإنهاء الاقتتال فورا وتجنيب الليبيين المزيد من ويلات الصراع”.