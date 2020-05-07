البابا: الفنانون يجعلوننا نفهم الجمال فليباركهم الرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال البابا فرنسيس إن الفنانين يجعلوننا نفهم الجمال، فلنصلِّ لكي يباركهم الرب.

وفي عظته خلال قداس الصباح المعتاد بمحل إقامته بالفاتيكان (كازا سانتا مارتا)، والذي تم بثه فيديوياً جرّاء حالة طوارئ فيروس كورونا، رفع البابا الصلاة لأجل الفنانين.

وأوضح بيرغوليو أنه “تلقيت أمس رسالة من مجموعة من الفنانين الذين شكروني على الصلاة التي قدمت لهم”، في الـ27 من نيسان/أبريل الماضي. وأضاف “أود أن أطلب من الرب أن يباركهم لأن الفنانين يجعلوننا نفهم ما هو الجمال”.

وخلص فرنسيس الى القول إنه “بدون الجمال لا يمكن فهم الإنجيل”، فـ”لنصلِّ مرة أخرى لأجل الفنانين”.