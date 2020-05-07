مسؤول صحي إيطالي: ليس هناك من يقرر في ظل المرحلة 2

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال مسؤول صحي إيطالي، إن هناك غيابا تاما للمسؤولين عن اتخاذ القرارات في ظل المرحلة 2.

وأضاف رئيس قسم التخدير بمستشفى سان رافاييلي في ميلانو (مقاطعة لومبارديا ـ شمال)، ألبرتو تزانغريللو في تصريحات إذاعية الخميس، “إنني في حالة يأس مطلق الآن ولا أرى أمامي سوى الظلام، فلا أحد يتخذ القرارات. هناك لجان فنية علمية تحيلنا إلى القرارات التي سيتم اتخاذها الأسبوع المقبل، فضلا عن الأموال التي لم تصل بعد”.

وذكر تزانغريللو أن “المجتمع المدني أثبت أنه أكثر نضجا، وأعتقد أن هذا النوع من التصميم هو ما سيسود في النهاية”، فـ”يجب أن نصل إلى النموذج الألماني حيث يوجد شخص يتحدث، يقول الأشياء بالمعنى السليم وبطريقة مشتركة”.

وأشار المسؤول الصحي الى أن “اللجنة الفنية والعلمية أثارت قدرا كبيرا من الاضطراب من ناحية الأعداد”، فقد “حددت على سبيل المثال، نسبة فتك كوفيد 19 على أساس مُعامل عدد المصابين، الذي ثبت أنه عدد زائف”.

واستنتج تزانغريللو، أنه “لذلك، أقول كطبيب إننا إذا كنا نفكر في المرحلة الثانية بزيادة الأماكن الخاصة بالعناية المركزة، فإننا نرتكب الخطأ الأسوأ، لأنها الحلقة الأخيرة في السلسلة”. واختتم بالقول إن “بل يجب علينا أن نقدم علاجًا أفضل وأسرع للحد من وصول المرضى الى هذه الأقسام”.