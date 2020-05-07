البابا: الافتقار إلى الذاكرة أشد خطر على المسيحيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال البابا فرنسيس إن “أخطر انحراف قد يصاب به المسيحيون هو قلة الذاكرة الخاصة بالانتماء لشعب ما”.

وفي عظته خلال قداس الصباح المعتاد بمحل إقامته بالفاتيكان (كازا سانتا مارتا)، والذي تم بثه فيديوياً جرّاء حالة طوارئ فيروس كورونا، حذّر بيرغوليو الكاثوليك، من حقيقة أن “المسيحية ليست نخبة من الأشخاص المختارين. بل إنها الإنتماء إلى شعب الله الذي اختير بشكل مجاني”.

واضاف فرنسيس، أنه “في كثير من الأحيان نقع في فخ هذا التحيز ونفقد الإحساس بالانتماء إلى شعب الله”، فـ”نحن شعب الله المقدس المخلص الذي يمتلك في مجمله الإحساس بالإيمان والمعصوم من الخطأ في أسلوب الإيمان هذا”.

وخلص البابا محذّرا من أن “لا يمتلك هذا الحس، فهو يتظاهر بأنه مسيحي”، واختتم بالدعوة الى “تذكر أننا شعب الله دائماً”.