مسؤول صحي إيطالي: وفيات دور العجزة ربما كانت خطأً مقصوداً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال مسؤول صحي إيطالي، إن الوفيات التي حدثت في دور العجزة جراء انتشار عدوى كوفيد 19، ربما كانت خطأً متعمداً.

وأضاف رئيس قسم التخدير بمستشفى سان رافاييلي في ميلانو (مقاطعة لومبارديا ـ شمال)، ألبرتو تزانغريللو في تصريحات إذاعية الخميس، أنه “إذا كانت قد حدثت أخطاء، ومن المحتمل جداً أن تكون قد وقعت بالفعل، فهي بالتأكيد أخطاء مذنبة وليست طوعية”. كذلك “لأن الأشخاص الذين اكتشفنا إصابتهم داخل دور العجزة يحملون الفيروس بشكله القاتل”.

ووفقاً لـ تزانغريللو، فأنه “ليس هناك شك في أن المرحلة 2 يجب تنظيمها، وبشل خاص في مقاطعة لومبارديا (الأكثر تأثرا بالعدوى) من خلال التثليث الفاضل”، وهي عملية رقابة تشترك فيها ثلاث جهات”. واختتم بالقول: “لقد فهمنا من هذا الوضع أنه لا يمكننا الاستغناء عن حماية الإقليم”.