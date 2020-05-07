سالفيني يدعو الاتحاد الاوروبي لتقييم فرض رسوم على الصين لـ”عدم احترامها للبيئة”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعا زعيم حزب الرابطة الايطالي المعارض ماتيو سالفيني، الاتحاد الاوروبي لتقييم فرض رسوم جمركية على الصين لأنها “لا تحترم البيئة وحقوق العمل”، على حد وصفه.

وقال سالفيني، في مؤتمر عبر الفيديو اليوم الخميس حول مقترحات الحزب الخاصة بحماية البيئة، “نحن (هنا في أوروبا) نفرض، كما يجب، على رجال الأعمال والعاملين آلاف القواعد والنظم… في الصين لا يتم احترام أي مسألة تتعلق بالعمل والبيئة”، داعيا الاتحاد الاوروبي للتحرك “فالمشكلة تكمن في حماية بيئتنا، عمالنا، رجال الأعمال من المنافسة غير العادلة لأولئك الذين يفرغون المخلفات الصناعية القذرة في الماء أو في الهواء”.

ويرى زعيم الجزب اليميني المعارض أن الوضع “يتطلب، إذا لزم الأمر، أيضًا الحماية الاقتصادية، بفرض رسوم، وليس فقط لأسباب اقتصادية حصرا”.

وقال سالفيتي “لا أريد الخوض في قضية انتشار فيروس كورونا ، وهو ما يبدو واضحًا بالنسبة لي أنه من أين انطلق. إذا أردنا حماية البيئة ، فيجب حمايتها في جميع القارات الخمس، خاصة إذا قام اولئك الذين على الجانب الآخر من العالم بغزونا بمنتجات بأقل تكلفة دون أي احترام للبيئة”.