اساقفة ايطاليا: اتفاق مع الحكومة لفتح الكنائس اعتبارا من 18 الشهر الجاري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال مجلس الأساقفة الإيطاليين إن الكنيسة ستستأنف إقامة القداديس بمشاركة الشعب اعتبارًا من 18 أيار/مايو الجاري.

وأوضح بيان للمجلس الخميس، أنه “تم في مقر الحكومة بروما، قصر (كيجي) صباح اليوم، التوقيع على البروتوكول الذي سيسمح باستئناف الاحتفال بالقداديس مع الناس”، مبينا أن “نص البروتوكول يأتي في نهاية مسيرة شهدت تعاون مجلس الأساقفة مع رئيس الوزراء (جوزيبي كونتي) ووزيرة الداخلية (لوتشانا لامورجيزي)”.

وذكر البيان أنه “شارك في تحديد إطار بنود النص، رئيس إدارة الحريات المدنية والهجرة بوزارة الداخلية، ميكيلي دي باري، ورئيس ديوان مجلس الوزراء، أليساندرو غوراتشي”، الى جانب “اللجنة العلمية والتقنية”.

وأشار مجلس الأساقفة الى أنه “امتثالا للوائح الصحية المعدة لاحتواء وإدارة حالة طوارئ وباء كوفيد 19، يشير البروتوكول إلى بعض التدابير التي يتعين اتباعها بعناية، فيما يتعلق بالوصول إلى أماكن العبادة للاحتفالات الليتورجية، تعقيم أماكن الإحتفالات والأغراض المستخدمة في القداديس، توخي الحذر خلال الاحتفالات والطقوس الليتورجية، الاعلانات التي تتلى على المؤمنين، بالإضافة إلى بعض الاقتراحات العامة”.

وذكر البيان أن “الهدف في إعداد النص، كان الحفاظ على متطلبات حماية الصحة العامة مع توجيهات يمكن الوصول إليها واستخدامها من قبل كل مجتمع كنسي”، لافتا الى أن “البروتوكول الذي وقعه رئيس مجلس الأساقفة، الكاردينال غوالتييرو باسيتي، رئيس الوزراء كونتي، ووزيرة الداخلية لامورجيزي سيدخل حيّز النفاذ اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 18 أيار/مايو”.

بهذا الصدد، قال الكاردينال باسيتي، “إن البروتوكول ثمرة تعاون وتآزر عميقين بين الحكومة، اللجنة الفنية والعلمية ومجلس الأساقفة، حيث تحمّل كل طرف دوره في المسؤولية”، واختتم مؤكداً “التزام الكنيسة التي تساهم بالتغلب على الأزمة القائمة”.

من جانبها، قالت وزير الداخلية لامورجيزي إنه “منذ البداية، عملنا على تحقيق هذا البروتوكول، مبينا أن العمل المنجز معًا قد حقق نتيجة ممتازة”. مبينة أنه “كما تعهدنا بالتزام مماثل مع جميع الطوائف الدينية الأخرى”.