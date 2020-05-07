معيتيق: ايطاليا لا تعرف ما تريده من ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-رأى نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق أن إيطاليا “لا تعرف ما تريده من ليبيا”، منوها بأنه “بسبب الافتقار إلى المنطق والاستراتيجية السياسية، فإنها تفقد شريكًا (ليبيا) في البحر الأبيض المتوسط​​، سيكون من الصعب استعادته في المستقبل”.

وأشار المسؤول الليبي في مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) الى أن “إيطاليا خلال الـ24 شهرا الماضية اتخذت خطوات خاطئة كثيرة “، وذلك على الرغم من أنها “لفترة طويلة منذ 2011، وأيضا لسنوات عديدة سبقت ذلك، كانت إيطاليا الدولة الأوروبية الأقرب إلى ليبيا، تلك التي تعرفنا بشكل أفضل وعلى مقدرة من ترجمة تعقيداتنا لأوروبا”.

وفي اشارة الى هجوم قوات الجنرال خليفة حفتر على طرابلس، قال معيتيق “في لحظة الحاجة اقتربت حكومات أخرى الينا وساعدتنا”، مؤكدًا أن المسألة ليست “أسلحة”. وأوضح “نحن نتحدث عن اللحظات الصعبة التي مررنا بها ، عندما فهمت العديد من الدول أننا كنا في لحظة حرجة للغاية. لم يكن هناك دعم سياسي من إيطاليا التي لم تهتم بالرهان. في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، أدى هجوم حفتر إلى انهيار طرابلس تقريبًا، وفي تلك اللحظات بالذات، فتح القادة السياسيون الإيطاليون حوارًا مع حفتر”.