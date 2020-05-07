الكنيست الإسرائيلي يصادق على قانون يسمح بحكومة تناوب نتنياهو-غانتس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس، على قانون يفتح الطريق أمام حكومة تناوب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم حزب “أزرق أبيض” بيني غانتس.

وقال الكنيست الإسرائيلي في بيان”صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون التناوب الحكومي حيث صوت 71 عضو كنيست لصالح القانون، مقابل 37 ضده”.

وأشار إلى أنه في وقت سابق “صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة لمشروع القانون الأساس: الحكومة- التناوب بأغلبية 72 مؤيدًا مقابل 36 معارضًا”.

ومن المقرر عرض الحكومة الجديدة على الكنيست لنيل الثقة وأداء اليمين القانونية يوم الأربعاء المقبل.

وستكون الحكومة القادمة بالتناوب بين نتنياهو الذي سيرأسها 18 شهر وغانتس الذي سيرأس الحكومة نهاية العام المقبل لمدة 18 شهر.

وكان غانتس اشترط مصادقة الكنيست عل هذا القانون قبل الدخول في شراكة مع نتنياهو على رئاسة حكومة.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت الالتماسات التي تم تقديمها ضد ترؤس نتنياهو للحكومة وضد اتفاق نتنياهو وغانتس على التناوب على رئاستها.

وستكون هذه الحكومة هي الأولى منذ اكثر من عام حيث جرت 3 انتخابات منذ نيسان/إبريل 2019 دون نجاح اي مرشح بتشكيل حكومة.