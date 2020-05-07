برلمانية إيطالية: يجب وقف رسو قوارب الهجرة فوراً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – دعت برلمانية إيطالية الى وجوب الوقف الفوري لرسو قوارب الهجرة على السواحل الصقلية جنوب البلاد.

وأضافت البرلمانية التابعة لحركة “ستكون جميلة جداً” (DB)، جوزي سافارينو، في تصريحات الخميس، “كما توقعت في الإنذار الذي أطلقته يوم 13 نيسان/أبريل الماضي، فقد استؤنفت عمليات الرسو الشبحية لقوارب المهاجرين على ساحل أغريجينتو مع تحسن أحوال الطقس”، وها قد “وصل حوالي 50 مهاجراً إلى سواحلنا اليوم، وهذا غير مقبول”.

واضافت سافارينو، “أعود حاملة أصوات كثير من الإداريين والمواطنين في محافظتي، القلقين حقًا”، مبينة أن “من العار أن تصمت حكومة كونتي، فليس من الممكن أن تميل بوجهها عنا متظاهرة بعدم حدوث شيء في لحظة حالة طوارئ صحية خطيرة للغاية”، لذا “يجب ان تجد حلا على الفور”.

وأشارت برلمانية حركة (DB) اليمينية، أنه “لا يمكننا إحباط الجهود التي بذلها الصقليون في هذه الأشهر، أطلب أن تتم مراقبة سواحلنا بشكل أكثر فعالية، فكيف يمكن ألا يتم اعتراض المهاجرين السريين في عرض البحر ليصلوا دون عائق إلى سواحلنا وفي شوارعنا؟”.

وخلصت سافارينو الى القول “إنها ليست نزعة عنصرية، لكن المخاطر اليوم عالية للغاية، وها هو فيروس كورونا الذي تصعب السيطرة عليه، يصل إلينا من البحر ويعرض حياتنا للخطر”.