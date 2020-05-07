دراسة علمية: الاختلاف الجيني وراء تفاوت الإصابات بكورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أشار المختبر المسؤول عن دراسة الجينات البشرية والأمراض المعدية التابع لمعهد ايماجين في باريس، إلى ان الاختلافات الجينية قد تكون وراء تفاوت إصابة الأشخاص بوباء كوفيد 19.

ويحاول العلماء حل “لغز” إصابة أشخاص تقل أعمارهم عن 50 سنة وبصحة جيدة بوباء كوفيد 19 ومعاناتهم من أعراض خطرة تستوجب نقلهم إلى غرف العناية المشددة ووضعهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ومن المعروف أن غالبية ضحايا الوباء هم من المسنين والذي يعانون من أمراض أخرى، إلا أن 4 إلى 5 من المصابين هم من الشباب الذين لا يعانون من أي مشكلة صحية سابقة.

في هذا الإطار، يؤكد عالم الجينات جان – لوك كازانوفا، أن المشكلة تكمن في وجود اختلافات جينية لدى بعض الأشخاص تظل كامنة حتى دخول الفيروس للجسم.

وتابع قائلاً: “لو قام احدهم بماراثون في أكتوبر 2019، ووُجد في أكتوبر 2020 في المستشفى تحت جهاز التنفس الاصطناعي، فهناك مشكلة حتماً”.

ويعتمد العالم كازانوفا على تحليلات معطيات الحمض النووي التي أجريت لمصابين بكوفيد 19 من الصين، ايران، أوروا، أمريكا الشمالية واليابان، حيث “تم عزل بعض الجينات المختلفة لإجراء مزيد من البحوث لمعرفة مدى علاقتها بالإصابة”، وفق كلامه.

ويقول العلماء أن بإمكانهم تشريح الجينوم لدى هؤلاء الناس ومعرفة ما إذا كان لديهم طفرات نادرة تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بمرض بعينه دون آخر.

هذا ولا زالت العديد من الأسئلة ومناطق الظل تحيط بكوفيد 19، خاصة لجهة اختلاف نماذج الأشخاص المصابين به.