رئيس المعهد الايطالي العالي للصحة: لا نزال بالمرحلة الوبائية لفيروس كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-شدد رئيس المعهد العالي للصحة في ايطاليا على أن البلاد لا تزال تعيش “المرحلة الوبائية” لفيروس كورونا، على الرغم من اعلان الحكومة بدء الاجراءات التدريجية لرفع الاغلاق، ما يسمى بالمرحلة الثانية لحالة الطوارئ، يوم الاثنين الماضي

وقال سيلفيو بروزافيرّو في جلسة استماع امام لجنة الشؤون الاجتماعية البرلمانية، إن “حقيقة أن منحنى العدوى آخذ في التناقص هو أمر إيجابي، ونتيجة التدابير المتخذة وسلوك الإيطاليين حيالها”. وأضاف “هذا لا ينفي وجود حالات اصابة جديدة، فالفيروس ينتشر وهو موجود في البلاد”، وبالتالي “يجب أن يدفعنا ذلك إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة”

وبشأن تأثير بدء فتح بعض الانشطة الانتاجية، قال “سنرى ذلك بدء من الاسبوع المقبل. والتأثير الحقيقي الذي سنراه من خلال أعداد مرضى كوفيد 19 بالمستشفيات منذ 18 أيار/مايو فصاعدًا. من الصعب جدًا الحصول على بيانات آنية”.