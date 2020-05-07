72 نائبا يوصون بنتنياهو رئيسا للحكومة الإسرائيلية القادمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- سلم ممثلون عن حزبي (الليكود) و(ازرق أبيض) عريضة موقعة من 72 نائبا أوصوا فيها الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بتكليف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة.

وتم توجيه الرسالة في اليوم الأخير من المهلة التي اعطاء الرئيس الإسرائيلي للكنيست لتكليف أحد النواب بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وسيتناوب نتنياهو وزعيم حزب (أزرق أبيض) بيني غانتس على رئاسة الحكومة.

واعلن (الليكود) و(أزرق ابيض) إن حكومة وحدة الطواريء سيتؤدي اليمين القانونية أمام الكنيست يوم الأربعاء المقبل.

ومن المقرر أن يبدأ نتنياهو على الفور بالمشاورات حول توزيع الحقائب الوزارية مع الأحزاب اليمينية والوسطية بعد اتفاقه مع غانتس على الحقائب اتي سيتولاها حزب الاخير.

وقد صادق الكنيست قبل ظهر اليوم بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون التناوب.