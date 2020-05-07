ازمة كورونا بايطاليا: الوفيات تناهز الثلاثين ألفا والاصابات بتراجع مستمر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات الايطالية مساء الخميس تسجيل 274 حالة وفاة جديدة بسبب وباء فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك اجمالي ضحايا الجائحة منذ بداية الازمة الى 29 ألفا و958

ووفق بيانات هيئة الدفاع المدني اليومية الخاصة بأزمة كوفيد 19، تعافى من الوباء بين الامس واليوم أكثر من ثلاثة آلاف شخص ليتقلص اجمالي الحالات الايجابية الى دون سقف الـ90 ألفا وهي نفس مستويات 4 نيسان/ابريل الماضي

كما تؤكد البيانات مجددا انخفاض عدد الأشخاص في المستشفيات، حيث يخضع للعلاج حاليا 15 ألفا و174 مريض (595 أقل من أمس) بينما يتواجد 1311 باقسام العناية النركزة (22 أقل مقارنة بالامس) . وتراجعت كذلك الحالات الايجابية قيد الحجر الصحي المنزلي الى 73 ألفا و139 حالة (1287 أقل من أمس).

ويبلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس، منذ بداية تفشي الجائحة في الثلث الاخير من شهر شباط/فبراير، بمن فيهم الموتى والمتعافون، 215 ألفا و858.