ايطاليا تجدد دعهما للبنان وتثمن خطة الانقاذ الاقتصادي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الايطالية أن وزير الخارجية لويجي دي مايو استعرض خلال مكالمة هاتفية مع نطيره اللبناني ناصيف حتي، بالإضافة إلى طوارئ كوفيد 19، القضايا الإقليمية والتعاون الاقتصادي الثنائي”.

ونوهت الخارجية الايطالية بأن المكالمة، التي جرت أمس، جاءت بمثابة “تأكيد على استمرار دعم إيطاليا للمؤسسات اللبنانية”

وفي هذا السياق ، أعرب رئيس الدبلوماسية الايطالية عن “تقديره لاعتماد حكومة دياب مؤخرا لخطة الإنقاذ الاقتصادي ، والتي تتضمن طلب مساعدة لصندوق النقد الدولي ، وتمثل خطوة مهمة في اتجاه عملية إصلاح جادة وغير القابلة للتأجيل، استجابة للتطلعات المشروعة للمواطنين” اللبنانيين.