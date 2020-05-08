ايطاليا تدين “هجوم حفتر المتكرر على المدنيين” اثر سقوط قذائف بالقرب من مقر اقامة سفيرها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الايطالية عن ادانتها “بأقصى درجات القوة للهجوم المتكرر من قوات حفتر على المدنيين، والذي أصاب في حوالي الساعة 11 مساء (أمس الخميس) المنطقة المحيطة بمقر إقامة السفير الإيطالي” في طريق الشط بالعاصمة طرابلس.

واشارت الخارجية الايطالية في مذكرة صدرت في وقت متأخر من مساء أمس الى أن القذائف أسفرت عن “مقتل شخصين على الأقل”.

وقالت إن “هذه الهجمات العشوائية غير مقبولة على الإطلاق وتدل على الاستهانة بقواعد القانون الدولي وبالحياة البشرية”.

ولاحقا، أعلن وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبية، محمد الطاهر سيالة أنه “اجرى اتصالًا مع السفيرين الإيطالي والتركي للاطمئنان عليهما ويستنكر القصف الإجرامي لميليشيات حفتر”.