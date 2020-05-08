بلجيكا: 107 وفاة جديدة بوباء كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اعلن المركز الوطني للأزمات التابع لوزارة الصحة أن وباء كوفيد 19 حصد أرواح 107 شخصاً إضافياً في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك عدد الضحايا الإجمالي إلى 8521 حالة.

وأوضح المركز في تقريره اليومي أن عدد من أصيبوا بالوباء منذ 15 آذار/مارس الماضي قد وصل إلى 52011 شخصاً.

ولاحظ المركز استمرار انخفاض أعداد المصابين الذين يعالجون في المشافي، فقد وصل هذا العدد إلى 2555 شخصاً، منهم 108 قبلوا للعلاج خلال يوم أمس، بينما “هناك 508 مصاباً بكوفيد 19 يعالجون في وحدات العناية المركزة، وهو الرقم الأكثر انخفاضاً حتى الآن”، وفق كلام المتحدث باسم المركز.

و أكد البروفيسور ايف فان لاتيم، في مؤتمر صحفي له اليوم، أن كافة المؤشرات تؤكد أن البلاد دخلت مرحلة السيطرة على الوباء، محذراً من إمكانية عودة المنحنى للارتفاع في حال عدم احترام الإجراءات الاحترازية المطلوبة.

هذا و شرعت السلطات البلجيكية منذ الرابع من آيار/ مايو الحالي بالعمل على رفع تدريجي للعزل المفروض منذ منتصف آذار/مارس الماضي على البلاد بسبب تفشي الجائحة