دي مايو: المساعدات الطبية جاءتنا في بداية الازمة من خارج الاتحاد الاوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو الى أن بلاده تلقت في بداية أزمة فيروس كورونا “مساعدات معدات الوقاية الشخصية أولاً من دول خارج الاتحاد الأوروبي”.

وقال مخاطبا ندوة عن (حالة الاتحاد الاوروبي) “لقد وضعنا تحدي كوفيد 19 أمام هشاشة إنجازاتنا”. وأضاف “خلال بداية تفشي الوباء، بدأت بعض البلدان القريبة في إغلاق حدودها مع إيطاليا، وشهدنا مطالبات بشهادة (خالية من الفيروس) للمنتجات الإيطالية”. كما “تلقت إيطاليا مساعدات فيما يتعلق بمعدات الوقاية الشخصية أولاً من خارج الاتحاد الأوروبي ثم من دوله الاعضاء”.

ورأى رئيس الدبلوماسية الايطالية أنه “أمام هذا الوضع ، أدركنا مدى محدودية حياتنا إذا انعدمت فجأة الحريات الأساسية الأربع: حرية حركة الأشخاص والخدمات والسلع ورأس المال. المؤسسات القوية وذات المصداقية هي التي تضمن احترام هذه الحريات”، وقال “إن ما طلبته إيطاليا هو إظهار تضامن حقيقي من الجانب الأوروبي”.