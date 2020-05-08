الاتحاد الأوروبي يدين القصف على طرابلس ويدافع عن ايريني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أدان الاتحاد الأوروبي عمليات القصف المتكررة من قبل قوات القائد العسكري خليفة حفتر على العاصمة الليبية طرابلس، واصفاً إياها بـ”غير المقبولة والعمياء”.

ويشير الأوروبيون إلى أن هذه الهجمات المتكررة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتعرض المواطنين الليبيين للخطر.

في نفس السياق، عبر المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن تضامن بروكسل مع إيطاليا بسبب عمليات قصف في المنطقة المحيطة بالسفارة الإيطالية في العاصمة الليبية طرابلس.

وفي تعليق له اليوم على الوضع الليبي، أعاد بيتر ستانو التأكيد على ضرورة أن تعمد كل الأطراف المتنازعة في ليبيا على وقف الاعتداءات والتوصل لإطلاق نار دائم يسمح ببدء عملية سياسية لتحقيق الاستقرار في البلاد.

أما بشأن الانتقادات التي تتعرض لها عملية ايريني الأوروبية التي انطلقت مؤخراً، أعاد بيتر ستانو التأكيد على أن هدف العملية يتمثل في ضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي حظر توريد السلاح لليبيا، فـ”تفويض ايريني واضح لجهة وقف تدفق السلاح ما سيخلق أجواء ملائمة لإطلاق الحوار”، وفق كلامه.

هذا ويعي الأوروبيون جيداً، حسب مسؤوليهم، أن بروكسل لا تمتلك حلاً سحرياً للأزمة الليبية، وأن عملية ايريني ليست إلا مساهمة في جهد دولي لتحقيق الهدف، بينما “نواصل جهودنا الدبلوماسية ونناشد الأطراف الدولية المؤثرة ممارسة الضغط على الليبيين لوقف القتال”، على حد قول ستانو.

وأوضح المتحدث أن بروكسل ترى في مسار برلين إطاراً أساسياً للجهد الدبلوماسي الهادف لحل الأزمة الليبية وضمان رعاية الأمم المتحدة للعملية السياسية التفاوضية القادمة.

يذكر أن الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد كانت وافقت بعد مؤتمر برلين بداية العام الحالي، على اطلاق عملية جوية بحرية في المياه الدولية لمنع استمرار تدفق السلاح إلى ليبيا وكذلك لوقف تهريب النفط الليبي وذلك وفق قرارات مجلس الأمن الدولي.