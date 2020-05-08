المفوضية الأوروبية: جسر جوي لتوصيل مساعدات للدول الأفريقية الأكثر تأثراً بكورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أقامت المفوضية الأوروبية جسراً جوياً إنسانياً بهدف إيصال عاملين في المجالات الإنسانية ومعدات طبية إلى بعض الدول الأفريقية في إطار العمل الدولي على محاربة فيروس كورونا.

حول هذا الأمر، أكد المفوض الأوروبي المكلف شؤون إدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية يانس ليناريتش أن المخاطرة بترك منطقة ما بلا حماية يعرض الجميع للخطر مستقبلاً، وقال “هذ الجسر الجوي قد يشكل طوق نجاة للعديد من المناطق المهمشة في العالم”.

ومن المقرر أن تنطلق الرحلة الأولى من مطار ليون (فرنسا) بالتعاون مع السلطات الفرنسية باتجاه جمهورية أفريقيا الوسطى وعلى متنها 60 عاملاً في المجال الإنساني و13 طناً من المساعدات الإنسانية والطبية.

كما سيتم تنظيم رحلتين اضافيتين خلال الأيام القادمة لنقل 27 طن من المساعدات الإنسانية والطبية، “وفي إطار الجسر الجوي نفسه، سيتم اجلاء مواطنين أوروبيين عالقين في جمهورية أفريقيا الوسطى واعادتهم إلى بلدانهم”، وفق بيان المفوضية.

ويشير البيان أن بروكسل تولي أهمية قصوى لتقديم المساعدة للدول الأفريقية، حيث يُخشى أن يؤدي انتشار الوباء هناك إلى تعميق المشكلات الإنسانية الموجودة أصلاً.

يذكر أن المفوضية الأوروبية تتولى تنظيم وتمويل الرحلات الجوية، فيما تتولى الدول تأمين المساعدات الإنسانية والطبية الموجهة لهذه الدول.

أما العاملون في المجال الإنساني والذين يتوجهون لدول أفريقية لمساعدتها على التصدي لوباء كوفيد 19، في إطار الجسر الجوي نفسه، فيمثلون منظمات غير حكومية أوروبية وأممية.