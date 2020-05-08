برلمانيون أوروبيون: استمرار اغلاق الحدود يضر بالسوق الداخلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر برلمانيون أوروبيون عن قلقهم تجاه استمرار إغلاق الحدود بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على خلفية تفشي وباء كوفيد 19، مشيرين إلى أن للأمر آثاراً ضارة على السوق الأوروبية الموحدة.

جاء هذا الموقف في رسالة بعث بها كل من روبيرتا ميتسولا (مالطا) وأندرياس شواب (ألمانيا)، إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يطالبان فيها الجهاز التنفيذي الأوروبي بتبني سياسة واضحة تجاه عمليات المراقبة المستمرة على الحدود بين الدول الأعضاء.

ويرى عضوا مجموعة الديمقراطيين المسيحيين في البرلمان الأوروبي أن فرض رقابة على الحدود الداخلية للاتحاد كان لها أسبابها، فـ”إذا كان مستوى الوباء منخفضاً على جانبي الحدود، فإن عمليات الإغلاق لم تعد مبررة”، وفق كلامهما.

ويسلط البرلمانيان الأوروبيان الضوء في رسالتهما على أن إغلاق الحدود بين الدول قد تسبب في احداث ضرر كبير، حيث “لا يمكننا قبول تمديد هذا الإجراء بلا داع، فنظام شنغن واضح ونحن ندعو بروكسل لمراقبة التطورات”، على حد قولهما.

وشددا على ضرورة أن تعمل السوق الأوروبية الموحدة بشكل جيد كجزء من الاستجابة للأزمتين الصحية والاقتصادية الناتجتين عن تفشي الوباء.

هذا وتطالب مجموعة الديمقراطيين المسيحيين، وهي أقوى المجموعات البرلمانية وأكثرها نفوذاً في البرلمان الأوروبي من الجهاز التنفيذي التأكد من أن الدول الأعضاء تقوم بفتح حدودها بشكل تدريجي وحذر وبطريقة موحدة.

ومن جهتها، أكدت المفوضية أنها كانت أصدرت توصيات للدول الأعضاء للإبقاء على مسارات مفتوحة من أجل ضمان حرية حركة البضائع الأساسية والمواد الغذائية والطبية وكذلك تسهيل حركة المواطنين المقيمين في المناطق الحدودية ما بين أماكن عملهم وسكناهم، وأولئك الذين يريدون العودة لبلدانهم رغم الاغلاق.

إلى ذلك، يخشى الكثيرون من أن تتم عمليات إعادة فتح الحدود بين الدول الأعضاء في الاتحاد بشكل “عشوائي” وبدون تنسيق بين العواصم، ما قد يلحق ضرراً إضافياً بالموسم السياحي الصيفي وبحركة السوق الداخلية.