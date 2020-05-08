دي مايو لـ أدنكرونوس: نأمل في صندوق الإنعاش الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو إن بلاده “تركز على صندوق الانعاش الأوروبي”، وهو أداة مالية مشتركة ومؤقتة لتشجيع الانتعاش الاقتصادي للدول الاعضاء.

وفي مقابلة مع مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الدولية الإيطالية الجمعة، كرر الوزير دي مايو موقفه بشأن أدوات الدعم الأوروبية في ظل حالة طوارئ فيروس كورونا، حتى بعد التزام المفوضية الأوروبية بإلغاء أي نوع من الشروط وآليات المراقبة في حالة حصول بلد ما على خطوط الائتمان المتأتية من آلية الإستقرار الأوروبية (Mes).

وأشار دي مايو الى أن “من المهم تحديد الأوقات بدقة وعدم انتظار تحديد الميزانية الأوروبية لعام 2021″، مبينا أن “الأموال يجب أن تصل على الفور”. وذكر أن “رئيس الوزراء جوزيبي كونتي سعى كثيراً إلى انشاء آلية صندوق الانعاش الأوروبي”.

ونوه رئيس الدبلوماسية الإيطالية بإن هذه الأخيرة “تبقى بالنسبة لنا، الأداة التي من شأنها أن تساعد بلادنا حقًا”. واختتم بالقول إن “أي نوع آخر من المناقشات سيكون مضللا حالياً”.