مسؤول صحي إيطالي: اللجنة الفنية الصحية تقيّم استئناف دوري كرة القدم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال مسؤول صحي إيطالي إن مسألة استئناف الدوري الممتاز لكرة القدم في إيطاليا “تعود إلى اللجنة الفنية الصحية (CTS)”.

وأضاف رئيس المعهد العالي للصحة (ISS) سيلفيو بروزافيرّو، مجيبا على سؤال عن الموعد المتوقع لاستئناف بطولات كرة القدم، أن “الـ(CTS) يأخذ في الاعتبار بروتوكولات الفدرالية الإيطالية لكرة القدم (FIGC)، وأعتقد أنه عند اكتمال البيانات، ستُجري اللجنة تقييمها على أساس الاتجاه الوبائي أيضًا”.

وذكر بروزافيرّو خلال مؤتمر صحفي في الـ(ISS) للوقوف على الوضع من ناحية حالة الطوارئ الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، أن “من الصعب تصور أن نقوم بحشد الناس في الملاعب بصفتها أماكن تجمعات جماهيرية”. وخلص إلى القول إنه “في حالة وبائية حيث لا يزال الفيروس منتشرًا، أمر غير مسموح به”.