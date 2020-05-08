وزير خارجية إيطاليا: لا لتطبيع المهاجرين دعما لقطاع الزراعة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أبدى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو معارضته لتطبيع أوضاع المهاجرين غير النظاميين دعما للقطاع الزراعي في البلاد.

وفي مقابلة مع مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الدولية الإيطالية الجمعة، اضاف الوزير دي مايو “نحن بحاجة إلى تدخل مدروس ومتوازن بشكل جيد، وليس عفواً عاماً عن كافة المهاجرين السريين”، لتشغيلهم في قطاع الزراعة “الأمر الذي قد يخاطر بالإقدام عن لفتة سياسية قوية من شأنها فتح نقاش ساخن في إطار الأغلبية الحكومية”.

وتابع الوزير “أرى أنه في هذه اللحظة الهشة لاقتصادنا، يجب على الدولة أن تضمن الدعم بكل الوسائل لقطاعاتها الإنتاجية والصناعية، كالقطاع الزراعي على سبيل المثال، والذي يواجه حاجة ماسة للمساعدة”، مبينا أن “الجواب سيأتي من مواجهة مباشرة ومستمرة مع المستثمرين الزراعيين، والتي تقوم بها وزارة الزراعة”.

وأعرب وزير الخارجية عن “الإعتقاد بأن من الجيد بالتأكيد أن يمد يد المساعدة للبلاد، من يحظى بدخل المواطنة في هذه المرحلة، وفي ظل الظروف التي تسمح بها المراسيم الحالية، ومن الواضح أن يكون ذلك على أساس طوعي، لأنه لا يمكن إجبار الناس، ولفترة زمنية محدودة، لكي لا يفقد الإعانات”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول إنه “في لحظات الصعوبة الكبيرة التي نجد أنفسنا فيها، لا غنى عن مساهمة الجميع”.