ناشطة إنسانية إيطالية: الحكومة تقاوم سفن المنظمات غير الحكومية بدلاً من إنقاذ الأرواح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – انتقدت ناشطة إنسانية إيطالية حكومة بلادها، قائلة إنها تقاوم سفن المنظمات غير الحكومية بضراوة بدلاً من تفضيل إنقاذ الأرواح، تعليقاً على الوقف الإداري لسفينتي (ألان كردي) و(آيتا ماري)، العائمتين في ميناء باليرمو.

وفي تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الدولية الإيطالية، الجمعة، أضافت المتحدثة باسم منظمة (سي ووتش) غير الحكومية، جورجا ليناردي، أن “من المقلق رؤية أن هذه الحكومة أيضا تستخدم الاستراتيجية نفسها التي كانت قد تبنتها سابقتها تجاه سفن المنظمات غير الحكومية التي تشارك في عمليات الإنقاذ البحري”.

وذكرت ليناردي أن “الاستراتيجية التي استخدمتها الحكومة السابقة، لا تركز على سلامة الناس وحماية الحياة البشرية، بل تقوم على الرغبة بتثبيط حضور المنظمات غير الحكومية في عرض البحر، وإلا فسيتم استخدام وحدات بحرية إيطالية وأوروبية في الوقت نفسه”، بينما “يبقى البحر المتوسط ​​مهجورًا”.

وتابعت ليناردي “أريد أن أذكركم أنه في حالة سفينة (آيتا ماري) بالتحديد، كانت قد خرجت إلى منطقة الإنقاذ بعد ثلاثة أيام من رصد طائرات فرونتكس لأكثر من 250 شخصًا على متن 4 قوارب هجرة”، وانه “في كل الحالات لم يكن هناك أي تدخل من قبل السلطات لإنقاذ هؤلاء الأشخاص”.

وأوضحت الناطقة باسم (سي ووتش) أن “اثنين من الزوارق الأربعة المذكورة، وصلا بشكل مستقل إلى سواحل صقلية، وأنقذت (أيتا ماري) زورقًا واحدًا”، بينما “أعيد الآخر الى ليبيا من قبل أسطول مالطي سري، مما أودى بحياة 12 شخصًا”.

وخلصت ليناردي الى القول إن “(أيتا ماري) عوضت عن إغفال المساعدة من قبل السلطات وها هي ذي الآن تعاقب ظلما من قبل السلطات نفسها”.