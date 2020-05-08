إيطاليا: ضحايا فيروس كورونا يتجاوزون الـ30 ألفاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية إن أكثر من ثلاثين ألف شخص فارقوا الحياة جرّاء انتشار فيروس كورونا، منذ بداية حالة الطوارئ في البلاد.

ووفقًا للبيانات التي قدمها الدفاع المدني، “فقد بلغ إجمالي الوفيات 30,201، وأن عدد الحالات التي وقعت حالة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 243”. ومع ذلك فقد “تم تسجيل شفاء 2747 شخص من كوفيد 19″، وهم أكثر بما مجموعه 99,023 مقارنة بأمس”.

كما أشارت المعطيات الى أنه “لا يزال عدد الأشخاص الإيجابيين من ناحية الإصابة بالعدوى آخذ بالانخفاض حاليًا”، وهم “87,961 إجمالا، بإنخفاض بحاصل 1,663 شخصاً”، وبذلك “ينخفض عديد المرضى الذين يعانون من أعراض فيروس كورونا الى أقل من 15 ألفًا”.

وذكر الدفاع المدني أنه “في الوقت الحالي هناك 14,636 مصاباً، بانخفاض قدره 538 شخصاً، تم تسجيلهم في الـ24 ساعة الماضية”. وأن “نزلاء وحدات العناية المركزة يبلغ عددهم 1,168″، وهم “بإنخفاض بحاصل 143 شخصاً”، بينما “يخضع 72,157 شخصاً للحجر المنزلي”.

وخلصت مذكرة الدفاع المدني الى القول إن “مجموع حالات الإصابة منذ بدء حالة الطوارئ بلغ 217,185″، وذلك “بزيادة بمجموعة 1327″، وأنه “تم بشكل إجمالي إجراء 2,445,063 اختباراً بمسحة الحلق”، وأن “هذه التحاليل شملت 1,608,985 شخصاً”.