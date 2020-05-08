كونتي: بوسع الاتحاد الأوروبي أن يكون بمستوى قيمه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أبدى رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي أقتناعه بأن الاتحاد الأوروبي يمكنه أن يكون بمستوى قيمه.

وأضاف كونتي أن “نتائج إجتماع المجلس الأوروبي الأخير تظهر أن بوسع الاتحاد الأوروبي أن يكون أهلاً بقيمه ويفي بواجباته إذا تمكن من ربط مفهوم التضامن بمفهوم إتحاد المصالح الأقل رومانسية”، مبينا أنه “عندما سيحدث ذلك، سيتجنب الاتحاد الفشل في اتخاذ قرارات طموحة”.

وذكر رئيس الحكومة أن “هناك حاجة ماسة إلى ضخ مسبق لصندوق الإنعاش، ليكون جسراً للوصول الى جزء من الموارد حتى النصف الثاني من عام 2020″، حيث “يجب ربط الصندوق بالإطار المالي المقبل والمتعدد السنوات”.

وأشار كونتي الى أنه “سيكون أمراً ذا أهمية أساسية أن تكون جميع الدول الأعضاء متسقة تماما مع مسؤوليتها السياسية”، وذلك “سواء أكان بالعلاقة مع صندوق الإنعاش أم بشأن الإطار المالي المتعدد السنوات”.

وشدد رئيس الوزراء على أن “المزيد من التأخيرات في الصندوق والإطار المالي المتعدد السنوات من شأنها أن تعرض بداية الانتعاش الاقتصادي المتكامل للخطر”.