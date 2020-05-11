معلق سياسي إيطالي: سيلفيا رومانو أهم للدولة من آلدو مورو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى معلق سياسي إيطالي أن عاملة الإغاثة المحررة سيلفيا رومانو “أكبر قيمة” بالنسبة للدولة من آلدو مورو، رئيس الوزراء الاسبق الذي اختطفه وقتله تنظيم الألوية الحمراء الإرهابي في عام 1978.

وقال الكاتب، المؤرخ والمعلق السياسي فيتوريو زغاربي في مقابلة مع صحيفة (ليبرو) الاثنين، إنه “بالنسبة للدولة الإيطالية سيلفيا رومانو تساوي أكثر من ألدو مورو، حيث تقول الحقائق، إن مورو مات لأن المؤسسات قررت عدم التفاوض مع الإرهابيين، بينما في هذه الحالة منحت الحكومة 4 ملايين للسجّانين الإسلاميين. لقد مولنا من يحاربون الغرب”، لذا “أصبحنا شركاء للجهاديين”.

ووصف زغاربي تحرير الفتاة بـ”أنه انتصار بشري، ومن الواضح أنه كيف يمكن للمرء ألا يكون سعيدًا بهذا التحرير؟”، ومع ذلك “نظراً لأن الحكومة تنفي الدفع، فلتخبرنا إذن كيف أُطلق سراحها، لأن من حقنا أن نعرف”.

وأكد المعلق السياسي القول: “لا أريد أن أعرف كم دفعوا، بل مع من تعاملوا، ما هو اسمه، الى أية فئة ينتمي وكيف حصلوا على النتيجة دبلوماسياً؟”، مبينا أنه “من الواضح أن كونتي لن يكون قادراً على الإجابة على جميع هذه الأسئلة”.

وتابع زغاربي، “أنا لا أقول أن من الخطأ دفع الفدية، لكن حقيقة أن الدولة تدفع للإرهابيين، يضفي شرعية على أي مفاوضات، حتى مع المافيا”، وإذا “تم تثبيت حقيقة أن الحياة أكثر أهمية من أي شيء، فلن يعود من المنطقي الحديث عن المفاوضات بين الدولة والمافيا، بل عند دوافع حكومية، تنطبق بالتالي على كل حالة تنطوي على حياة الشخص ما”.

وذكر المؤرخ الإيطالي أن “تحرير هذه الفتاة هو انتصار إنساني، وأكرر هذا، لكنه هزيمة من جميع وجهات النظر الأخرى، ولا يمكننا حتى أن نصمت على أننا مولنا الإرهابيين، بينما كانت هناك غرامات ضد من كان يركض بمفرده حتى أيام قليلة مضت على الشاطئ”، وخلص الى القول إن “هذا ضرب من الخرف المطلق”.

وكان آلدو مورو سياسياً إيطالياً ترأس الحكومة مرتين (1963ـ1968 و 1974ـ1976) كما تولى عدة حقائب وزارية كالعدل (1955-1957) التعليم (1957-1959) والخارجية (1970-1972). اختطفه تنظيم الألوية الحمراء الإرهابي الإيطالي في 16 آذار/مارس 1978، ثم أعدمه في 9 أيار/مايو.