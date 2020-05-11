اخصائي أوبئة إيطالي: سنقوم بإجراء الحسابات مع الوباء خلال الأيام المقبلة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال اخصائي إيطالي بعلم الأوبئة إن بلاده ستقوم بإجراء الحسابات مع الوباء خلال الأيام المقبلة.

وأضاف مدير قسم الأمراض المعدية في مستشفى جيميللي بالعاصمة روما، روبرتو كاودا في تصريحات متلفزة الاثنين، “يجب أن نكرر أن تلك الأرقام التي تشير إلى حالة الانخفاض الكبيرة في عدد الأشخاص المصابين بهذا الوباء والذي نراه نصب أعيينا، ما هو إلا ذيل ما حدث قبل الـ4 من أيار/مايو”.

وأشار كاودا الى أن “إجراء الحسابات سنقوم به خلال 7-10 أيام، أعتباراً من 4 أيار/مايو”، وأنه “في تلك المرحلة، سيتعين علينا أن نرى ما إذا كان معدل الإصابات الذي يساوي صفر، سيبقى دائمًا أقل من 1 كما نأمل جميعًا”، مبينا أنه “خلافا لذلك، سنتخذ إجراءات مختلفة للأسف إذا ارتفع مجددا”.

وخلص خبير الوبائيات الى القول “أتمنى أن نتحلى جميعًا بالمسؤولية، لأنه في الوقت الحالي، ونظرًا لعدم وجود لقاح أو علاج، فإن الطريقة الوحيدة لمحاربة الفيروس هي الحفاظ على التباعد الإجتماعي واستخدام الكمامات الوقائية”.