ناشطة إيطالية عن أسلمة سيلفيا رومانو: الإسلام والإرهاب ليسا مترادفين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كاتانزارو – انتقدت ناشطة إيطالية الجدل الراهن عن اعتناق سيلفيا رومانو للإسلام، قائلة: “لقد قرأت شائعات عن أسلمة سيلفيا رومانو”، فـ”الإسلام والإرهاب ليسا مترادفين”.

وكتبت المتحدثة باسم حركة (السردين) في مقاطعة كالابريا، جاسمين كريستالّو على صفحتها في (فيسبوك)، إنه “ليس كل المسلمين إرهابيين كذلك كما أن ليس جميع الكهنة الكاثوليك من المتحرشين بالأطفال”. وأضافت “بلادنا هذه تحمي حرية العبادة، وبالتالي ليس هناك ما يحكم بتوقيف من يعلنون أنتمائهم الى العقيدة الإسلامية”.

وتابعت كريستالّو “أود أن أذكر بأن الصحافي غابرييلي تورسيللو، الذي اختطف في أفغانستان عام 2006، اعتنق الإسلام”، حيث “قال آنذاك إنه قرأ القرآن في تلك الأيام ووجد عزاءً في ذلك”، متسائلة “وما هو الإيمان إن لم يكن أداة للراحة؟”.

وخلصت المسؤولة في حركة (السردين) الى القول “أنا شخصياً، أشعر بالإحباط الشديد عند قراءتي أشياء معينة من هذا القبيل، ربما لأنني ملحدة”.