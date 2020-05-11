ادانة من مصر وقبرص واليونان وفرنسا والامارات للتحركات التركية “غير القانونية” شرق المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- ندد وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان وفرنسا ودولة الامارات العربية المتحدة بـ”التحركات التركية غير القانونية الجارية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص ومياهها الإقليمية، بما تمثله من انتهاك صريح للقانون الدولي وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار”. وأشاروا في بيان مشترك اليوم الاثنين الى أنها “المحاولة السادسة من قبل تركيا، في أقل من عام، لإجراء عمليات تنقيب غير شرعية داخل المناطق البحرية لقبرص”.

وصدر البيان المشترك في أعقاب اجتماع افتراضي لوزراء تلك الدول، حسبما ذكرت الخارجية المصرية،

وأشارت الوزارة الى أن الاجتماع جاء في اطار المشاورات والتنسيق الدوري بين مصر وقبرص واليونان إلى جانب فرنسا في إطار صيغة (3+1)، انضم إليه نظيرهم من دولة الإمارات العربية المتحدة، لـ”مناقشة آخر التطورات المُثيرة للقلق في شرق البحر المتوسط، بالإضافة إلى عددٍ من الأزمات الإقليمية التي تُهدد السلام والاستقرار في تلك المنطقة”.

كما “​أدان الوزراء كذلك تصاعد انتهاكات تركيا للمجال الجوي اليوناني، بما في ذلك التحليق فوق المناطق المأهولة والمياه الإقليمية في انتهاك للقانون الدولي”. وعلاوةً على ذلك، “أدان الوزراء الاستغلال المُمنهج للمدنيين من قبل تركيا والسعي لدفعهم نحو عبور الحدود البرية والبحرية اليونانية بشكل غير شرعي”، حسب البيان المشترك

كما “طالب الوزراء تركيا بالاحترام الكامل لسيادة كافة الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية في شرق البحر المتوسط”، معيدين التأكيد على أن “كلاً من مذكرة التفاهم بشأن تعيين الحدود البحرية في البحر المتوسط، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري، الموقعتيّن في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 بين تركيا والسيد فايز السراج، تتعارضان مع القانون الدولي وحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، كما تُقوضان الاستقرار الإقليمي”.