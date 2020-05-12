إيطاليا: اعتقال 91 عنصراً من المافيا ومصادرة ممتلكات بـ15 مليون يورو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أعلنت مصادر أمنية إيطالية اعتقال 91 شخصا من عناصر المافيا ومصادرة ممتلكات تصل قيمتها الى 15 مليون يورو.

واضافت المصادر ذاتها، أن “رجال الوحدة الخاصة لشرطة العملات التابعة لقوات الشرطة المالية، نفذوا بدعم من قيادة قوات باليرمو والإدارات الأخرى المنتشرة على التراب الوطني، أوامر بالحجز الاحترازي والوقائي، صادرة عن محكمة باليرمو، بناءً على طلب مديرية مكافحة المافيا المحلية، ضد 91 شخصًا، بالإضافة إلى مصادرة عقارات ضخمة وممتلكات منقولة تبلغ قيمتها حوالي 15 مليون يورو”.

وذكرت المصادر أن “العمليات جارية في كل من مقاطعات صقلية، لومبارديا، بييمونتي، ليغوريا، فينيتو، إميليا رومانيا، توسكانا، ماركي وكامبانيا، تشهد التزام 500 شخص من رجال الشرطة المالية، بإسناد جوي من قبل طائرة مروحية ووحدات الكلاب المدربة على البحث عن الأسلحة والمخدرات والعملات”.