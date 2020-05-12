بومبيو: الحزب  الشيوعي الصيني كان يعرف بوجود كورونا في ديسمبر 2019

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الحزب الشيوعي الصيني كان يعرف بوجود فيروس كورونا في ديسمبر 2019 وإنه أخفى هذه المعلومة عن العالم.

وقال بومبيو في مقابلة مع صحيفة “إسرائيل اليوم”: “ها هي الامور المعروفة بيقين. مصدر فيروس كورونا كان في وهان في الصين، الحزب الشيوعي الصيني كان يعرف بوجود الفيروس في كانون الاول 2019، هذا حصل قبل وقت طويل جدا من الاعلان عنه وباء عالميا من قبل منظمة الصحة العالمية، الحزب الشيوعي الصيني حاول اخفاء ذلك”.

وأضاف “سنتأكد من أن كل العالم يعرف كيف وصلنا الى ذلك. والاهم سنطلب منهم الشفافية”.

وكان بومبيو يتحدث عشية زيارة خاطفة إلى إسرائيل يوم الأربعاء يلتقي خلالها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الكنيست، وقال “توجد مواضيع عديدة أجدني معنيا بالبحث فيها مع رئيس الوزراء والجنرال غانتس، التهديدات من جانب ايران، وكيف سنواصل العمل معا كيف نردعهم ونمنعهم من الوصول الى سلاح نووي. ساطلعهما على التقدم الذين نحققه بالنسبة لرؤيا السلام للرئيس ترامب. ويوجد بالطبع سلسلة مسائل تتعلق بأزمة الكورونا، بينها عمل اسرائيلي- امريكي بايجاد دواء”.

كما اشار إلى انه سيتم بحث الضم الإسرائيلي لأراضي بالضفة الغربية، وقال: “ستكون لنا محادثات مع رئيس الوزراء وغانتس حول الخطة وماذا يفكران عنها”، وأضاف “قلت في الماضي ان هذا قرار تتخذه اسرائيل. اريد أن افهم كيف تفكر الحكومة الجديدة في ذلك”.

ورفض بومبيو انتقادات اوروبية لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقال، “قلنا مرات عديدة في الماضي ان الخطة تدفع السلام الى الامام، وبخلاف الخطط التي عرضت في الماضي، فانها واقعية. فتلك لم تكن مفصلة وبلا امكانيات للتنفيذ. نحن نعتقد بان هذه الخطة تقدم جوابا للمطالب الاساسية للاسرائيليين والفلسطينيين، هي مفصلة وممكنة التنفيذ”.

وبشأن إيران قال، “ستكون لديها في تشرين الاول/أكتوبر قدرة على بناء قدراتها التقليدية باشكال تسمح لها حتى بسهولة اكبر، تنفيذ الارهاب في العالم وابتزاز الدول في ارجاء العالم، وهكذا تخلق مجالا آخر للايرانيين لمواصلة تنفيذ خطة في نهاية المطاف ستزيد الخطر في أن يكون لهم سلاحاً نووياً”.

وأضاف أن “الرئيس ترامب قال مرات عديدة ان خطواتنا، وليس فقط العقوبات الاقتصادية بل وايضا العزل الدبلوماسي – كل العناصر تتجه للتسبب للنظام بان يتصرف وفقا للمعايير الدولية. هكذا سيستمر الامر، ونحن لن نسمح لهم بالوصول الى سلاح نووي”.