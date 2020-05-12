بلجيكا: استقرار عدد المقبولين في المشافي للعلاج من كوفيد 19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أظهر التقرير اليومي لمركز إدارة الأزمات في بلجيكا استقرار عدد الأشخاص الذين يعالجون في المشافي نتيجة وباء كوفيد19، مقابل استمرار انخفاض اعداد من يدخلون وحدات العناية المركزة.

وأشار التقرير إلى أن عدد من يعالجون في المشافي بلغ حتى يوم أمس 2230 شخصاً، أي بزيادة قدرها 43 مريضاً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

أما عدد من يعالجون في غرف العناية المركزة فقد انخفض إلى 465 شخصاً، إذ تمكن 13 مصاباً من مغادرتها يوم أمس.

إلى ذلك، سجل المركز 65 وفاة جديدة بوباء كوفيد 19، ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي منذ 15 آذار/مارس الماضي إلى 8761 شخصاً.

وكانت بلجيكا قد سجلت منذ انتشار الوباء 53779 إصابة مؤكدة لأشخاص ينتمون لمختلف الشرائح العمرية، يعاني معظمهم من أمراض أخرى.

ويرد القائمون على المركز ازدياد حالات الإصابة إلى ازدياد عمليات الكشف التي تُجرى على أشخاص مشتبه باصابتهم، مشيرين إلى أن معظم الحالات المكتشفة لا تتطلب علاجاً في المشافي.

ويوصي المركز المواطنين بالاستمرار بتوخي الحذر ومراعاة القواعد الأساسية للنظافة والتباعد الاجتماعي وتجنب الاختلاط بالآخرين.

هذا ومن المنتظر أن تعلن الحكومة الفيدرالية غداً عن مزيد من إجراءات رفع العزل، التي بدأت تدريجياً وببطء منذ الرابع من الشهر الحالي.