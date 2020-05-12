سيناتور إيطالي: المرحلة 2 لحالة الطوارئ قد تكون فرصة لتسلل المافيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال سيناتور إيطالي إن المرحلة 2 لحالة الطوارئ الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، قد تكون فرصة لتسلل المافيا في مجال المناقصات وإدارة أعمال إعادة الإعمار.

وأعرب نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي بمجلس الشيوخ وزعيم المجموعة الديموقراطية في لجنة مكافحة المافيا، فرانكو ميرابيللي عن “الشكر الجزيل لمديرية مكافحة المافيا (Dda) في باليرمو وقوات الشرطة المالية للعملية الأمنية التي جرت صباح الثلاثاء وقادت إلى اعتقال أكثر من 90 عضواً من عصابات أرينيلا وأكواسانتا المافيوية”.

وكانت قوات الشرطة المالية قد أعلنت عن اعتقال 91 شخصا من عناصر المافيا ومصادرة ممتلكات تصل قيمتها الى 15 مليون يورو، في عمليات شملت مقاطعات صقلية، لومبارديا، بييمونتي، ليغوريا، فينيتو، إميليا رومانيا، توسكانا، ماركي وكامبانيا.

واستدرك ميرابيللي القول: “لكن للأسف، ما يظهر هو التأكيد على الإجتثاث الكامل للمافيا في ميلانو وفي الشمال وقهر قدرتها على التجذر في الاقتصاد القانوني، بالاستحواذ على الشركات، توفير الخدمات والتأثير على الأسواق”.

وأشار البرلماني الديمقراطي الى أن “اعتقالات اليوم تؤكد الإنذارات التي أطلقها العديد من القضائيين في الأسابيع الأخيرة حول خطر أن تصبح إعادة الفتح فرصة لإثراء عالم الجريمة المنظمة”، فمن “الضروري التضييق على المافيا من خلال مساعدة العائلات والشركات بشكل ملموس”، على غرار “ما تحاول الحكومة القيام به بالمرسوم الذي سيصدر في الساعات المقبلة”.

وتابع ميرابيللي، “لكن هذا ليس كافياً: فمن الضروري وضع أدوات وقائية، التحكم بالتدفقات المالية، تتبع أصل رؤوس الأموال، وكما تفعل المحافظات، إشراك كافة الجمعيات التجارية والأعمال في رصد أي شذوذ ووضع ضوابط أكثر فعالية لتعزيز فاعلية التوثيقات الخاصة بمكافحة المافيا”.

وخلص السيناتور الديمقراطي الى القول إنه “في هذه المرحلة وإزاء هذه المخاطر، يجب أن تكون تدابير مراقبة التسلل الى الاقتصاد القانوني ومنعه، على رأس أولويات هيئة مكافحة المافيا”.